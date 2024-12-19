صبا مبارك ودينا الشربيني في صدارة تريند "تيك توك" بفيديو كوميدي

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمات دينا الشربيني، وصبا مبارك، تريند موقع "تيك توك"، بفيديو كوميدي يجمع بينهما.

ونشرت النجمة صبا مبارك، عبر صفحتها في تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو لها مع النجمة دينا الشربيني، وقاما خلاله بأداء حركات تمثيلية بطريقة كوميدية، على خلفية صوت لمشهد يجمع بين نجوم مسرح مصر، الفنان علي ربيع، والفنانة ويزو.

ويأتي المقطع ضمن مجموعة صور وفيديوهات، تتبادل النجمات صبا مبارك ودينا الشربيني، نشرها عبر صفحات مواقع التواصل، منذ بداية الصداقة القوية بينهما.

دينا الشربيني، تشارك مع النجم كريم محمود عبد العزيز، والنجمة ياسمين رئيس، في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي طرح أمس الأربعاء، في دور العرض.