هيفاء وهبي بفستان جريء في أحدث جلسة تصوير.. صور
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب - معتز عباس:
خضعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لأحدث جلسة تصوير "جريئة"، خطفت بها الأنظار على مواقع التواصل المختلفة.
ونشرت هيفاء مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان "جريء"، لتنهال عليها تعليقات المعجبين والمتابعين.
وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "خطيرة أوي"، "إيه يا حب العمر الحلاوة دي"، "جمالك جمال مش عادي"، "ما في أحلى منك"، "مذهلة بكل التفاصيل".
View this post on Instagram
وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات رأس السنة، على مسرح "فيرساتشي"، بمدينة دبي الإماراتية، يوم 31 ديسمبر الجاري.
فيديو قد يعجبك: