أول ظهور لـ ابنة الملحن الراحل محمد رحيم في حفل تكريمه بدار الأوبرا (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

انطلقت فعاليات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء .

وظهرت "ماس" ابنة الملحن الراحل محمد رحيم لأول مرة في حفل تكريم والدها، إذ تشارك المطرب تامر حسني في فقرته بغناء ديو "يروح البحر" من ألحان والدها.

يقام الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم يسرا ولطيفة وتامر حسني، الشاعر مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، وعدد كبير من النجوم.

كما يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.