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فريق "Mandalab" يفوز بلقب "Arabs Got Talent" الموسم السابع

01:14 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    فريق Mandalab يفوز بلقب Arabs Got Talent
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    فريق Mandalab أثناء العرض المسرحي (1)
  • عرض 4 صورة
    فريق Mandalab أثناء العرض المسرحي
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كتب - معتز عباس:

حقق فريق "Mandalab" الفوز بلقب الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، بعد تقديم أداء مبهر على مدار حلقات البرنامج.

فريق المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، شارك في جميع الحلقات حتى الحلقة النهائية من برنامج "Arabs Got Talent".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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Arabs Got Talent فريق Mandalab ناصر القصبي باسم يوسف نجوى كرم
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