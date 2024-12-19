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بالفيديو.. باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد في الحلقة الأخيرة من برنامج Arabs Got Talent"

09:00 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

باسم يوسف

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كتب - معتز عباس:

غازل الإعلامي باسم يوسف، مقدمة برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، الإعلامية الإماراتية ريا أبي راشد، خلال عرض الحلقة النهائية من البرنامج.

وبسبب ارتداء ريا فستان ذهبي، قال باسم يوسف : "أهلا يا ريا شكلك عامل زي الجولدن بازر، ايه ده ايه الجمال ده حلو اوي".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

ونجح فريق "Mandalab" المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، في الفوز لقب الموسم السابع من Arabs Got Talent، بعد تقديم أداء مبهر على مدار حلقات البرنامج.

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برنامج Arabs Got Talent باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد الإماراتية ريا أبي راشد ريا أبي راشد بفستان ذهبي الحلقة الأخيرة من برنامج Arabs Got Talent
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