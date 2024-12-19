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بعد عرضه بـ 21 عامًا.. تامر حبيب يكشف كواليس جديدة عن "سهر الليالي"

01:11 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

تامر حبيب

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كشف المؤلف تامر حبيب كواليس جديدة عن فيلم سهر الليالي الذي عُرض في عام 2003، أي قبل نحو 21 عامًا.

وقال إنهم كانوا مضطرين لحذف 20 دقيقة من الفيلم قبل عرضه بيومين فقط، بسبب طول مدة العرض، وهذا الأمر بالنسبة لأسرة الفيلم حينها كان كابوسًا مرعبًا .

وأضاف، خلال استضافته في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن فيلم سهر الليالي استغرق 3 سنوات حتي يخرج للنور، وتوقع البعض فشله، حتى أن هناك من اقترح تقديم نسخة واحدة لعرضه في المهرجانات فقط، ولكنه حقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تستمر حتى يوم 21 ديسمبر، ويتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية التي تُعرض لأول مرة.

فيلم سهر الليالي

تامر حبيب فيلم سهر الليالي مهرجان القاهرة الدولي
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