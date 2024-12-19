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حدث بالفن| حقيقة عودة عادل إمام للتمثيل وأسباب ظهور محمد هنيدي على كرسي متحرك

01:08 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
حدث بالفن| حقيقة عودة عادل إمام للتمثيل وأسباب ظهور محمد هنيدي على كرسي متحرك

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نادين نسيب نجيم توضح حقيقة عودتها لخطيبها، زينة تكشف السبب وراء تغيير اسمها، خروج فيلم منى زكي"رحلة 404" من القائمة النهائية لجوائز الأوسكار 2025، ماذا قال رامي عادل إمام عن صحة "الزعيم" وإمكانية عودته للساحة الفنية؟، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن زينة نادين نسيب نجيم فيلم منى زكي رحلة 404 رامي عادل إمام منة فضالي محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل ميرهان حسين أصالة تطرح أغنية جديدة فيلم زوجة رجل مش مهم منصة يانجو بلاي مسلسل فقرة الساحر

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