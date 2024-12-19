حدث بالفن| حقيقة عودة عادل إمام للتمثيل وأسباب ظهور محمد هنيدي على كرسي متحرك

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نادين نسيب نجيم توضح حقيقة عودتها لخطيبها، زينة تكشف السبب وراء تغيير اسمها، خروج فيلم منى زكي"رحلة 404" من القائمة النهائية لجوائز الأوسكار 2025، ماذا قال رامي عادل إمام عن صحة "الزعيم" وإمكانية عودته للساحة الفنية؟، وغيرها من الأخبار.