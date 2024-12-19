نادين نجيم ترقص في طائرة خاصة مع صديقاتها

احتفلت الفنانة نادين نجيم بعيد ميلاد المؤثرة "يومي" مع صديقاتها في طائرة خاصة.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على موقع انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في الطائرة مع صديقاتها احتفالًا بعيد ميلاد اليوتيوبر "يومي".

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ترددت مؤخرا أخبار عن عودة نادين نجيم لخطيبها السابق، ولكنها نفت هذه الأخبار.

وصرحت لـ "ET بالعربي": "حابة أطمنكم إنه أنا ما زلت سينجل، وما بقى تبعتولي شيء من فضلكم، بدي أعرف الأشخاص اللي بيسربوا أخبار غير حقيقية".

وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل "2024"، الذي شاركه بطولته محمد الأحمد، وكارمن لبس، من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.