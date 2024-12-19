لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نادين نجيم ترقص في طائرة خاصة مع صديقاتها

10:00 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

نادين نجيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

احتفلت الفنانة نادين نجيم بعيد ميلاد المؤثرة "يومي" مع صديقاتها في طائرة خاصة.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على موقع انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في الطائرة مع صديقاتها احتفالًا بعيد ميلاد اليوتيوبر "يومي".

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ترددت مؤخرا أخبار عن عودة نادين نجيم لخطيبها السابق، ولكنها نفت هذه الأخبار.

وصرحت لـ "ET بالعربي": "حابة أطمنكم إنه أنا ما زلت سينجل، وما بقى تبعتولي شيء من فضلكم، بدي أعرف الأشخاص اللي بيسربوا أخبار غير حقيقية".

وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل "2024"، الذي شاركه بطولته محمد الأحمد، وكارمن لبس، من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

الفنانة نادين نجيم نادين نجيم ترقص في طائرة خاصة نادين نجيم ترقص مع صديقاتها انستجرام احتفالً بعيد ميلاد اليوتيوبر يومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هنا الزهد مع كلبها وهدى المفتي بدون مكياج .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟