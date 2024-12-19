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"جريئة".. أسماء جلال تخطف الأنظار من العرض الخاص لمسلسل "فقرة الساحر" (صور وفيديو)

12:21 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار من على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص لـ مسلسل "فقرة الساحر، المقرر عرضه غدًا الخميس 19 ديسمبر عبر منصة "يانجو بلاي".

وظهرت أسماء بإطلالة جريئة ومختفلة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود.

تقدم أسماء جلال شخصية "لمى"، وهي فتاة تعمل في مجال النصب، والتي تقع ضمن تشكيل عصابي محترف، هدفهم الإيقاع بالآخرين وتحقيق الثروات.

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مسلسل "فقرة الساحر"، يضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

أسماء جلال أسماء جلال على السجادة الحمراء السجادة الحمراء لمسلسل فقرة الساحر مسلسل فقرة الساحر العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
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