"جريئة".. أسماء جلال تخطف الأنظار من العرض الخاص لمسلسل "فقرة الساحر" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار من على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص لـ مسلسل "فقرة الساحر، المقرر عرضه غدًا الخميس 19 ديسمبر عبر منصة "يانجو بلاي".

وظهرت أسماء بإطلالة جريئة ومختفلة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود.

تقدم أسماء جلال شخصية "لمى"، وهي فتاة تعمل في مجال النصب، والتي تقع ضمن تشكيل عصابي محترف، هدفهم الإيقاع بالآخرين وتحقيق الثروات.

View this post on Instagram A post shared by cairo360 (@cairo360)

مسلسل "فقرة الساحر"، يضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.