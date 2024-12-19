بصور من الطفولة للشباب.. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى ميلاد والدها

كتب- معتز عباس:

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، التي تحل يوم 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت إيمي مجموعة صور لوالدها في مراحل عمره منذ طفولته إلى الشباب والكبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ١٨ ديسمبر ذكرى ميلاد أحلى بابا في الكون، ربنا يرحمك يا حبيبي، وأكيد عيدك في الجنة أحلى وحشتني أوي، أدعولوا بالرحمة".

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يذكر أن الفنان طلعت زكريا أصيب بوعكة صحية عام 2019 أدت إلى وفاته، بعدما قدم آخر عمل سينمائي له فيلم "إخناتون في مراكش".