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بصور من الطفولة للشباب.. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى ميلاد والدها

12:18 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طلعت زكريا في فترة الشباب
  • عرض 6 صورة
    طلعت زكريا في فترة الشباب (2)
  • عرض 6 صورة
    طلعت زكريا في فترة المراهقة (2)
  • عرض 6 صورة
    طلعت زكريا في فترة المراهقة
  • عرض 6 صورة
    طلعت زكريا في الطفولة
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كتب- معتز عباس:

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، التي تحل يوم 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت إيمي مجموعة صور لوالدها في مراحل عمره منذ طفولته إلى الشباب والكبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ١٨ ديسمبر ذكرى ميلاد أحلى بابا في الكون، ربنا يرحمك يا حبيبي، وأكيد عيدك في الجنة أحلى وحشتني أوي، أدعولوا بالرحمة".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا أصيب بوعكة صحية عام 2019 أدت إلى وفاته، بعدما قدم آخر عمل سينمائي له فيلم "إخناتون في مراكش".

إيمي طلعت زكريا طلعت زكريا انستجرام إيمي طلعت زكريا
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