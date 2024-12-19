ماذا قال باسم يوسف عن برنامج Arabs got talent قبل إذاعة الحلقة الاخيرة؟

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي باسم يوسف عن تحضيراته قبل عرض الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب "Arabs got talent"، اليوم الأربعاء على قناة "Mbc".

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "Arabs got talent"، على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو للقاء مع باسم يوسف، والذي أعرب عن حزنه بسبب انتهاء حلقات برنامج Arabs got talent ، قائلًا: "هفتقد الأجواء الجميلة في البرنامج بحس في جو لطيف هنا".

وأضاف: "كما هفتقد ناصر القصبي، ناصر أكتر واحد هفتقده في البرنامج، انتم عارفين بحب ناصر إزاي".

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برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.