بكاء أنوسة كوته في حفل تكريم زوجها الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا (صور)

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

كتب - معتز عباس:

انطلقت فعاليات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة نجم الغناء تامر حسني.

وظهرت أنوسة كوته أرملة الراحل محمد رحيم وهي تبكي متأثرة، قبل انطلاق حفل تكريم زوجها الراحل بدار الأوبرا.

يقام الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم يسرا ولطيفة وتامر حسني، الشاعر مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، وعدد كبير من النجوم.

يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم.

الحفل، يشهد مشاركة ماس ابنة الموسيقار الراحل محمد رحيم بالغناء، إذ تشارك النجم تامر حسني في فقرته.

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

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