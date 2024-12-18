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عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر.. توافد نجوم الفن على حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم

11:53 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    انوسة كوته في فعاليات حفل تكريم زوجها الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا
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    بكاء عمرو مصطفى في حفل تكريم محمد رحيم (1)
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    بكاء عمرو مصطفى في حفل تكريم محمد رحيم (3)
  • عرض 8 صورة
    فعاليات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا
  • عرض 8 صورة
    مدحت العدل في حفل تكريم محمد رحيم
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    مدحت العدل في حفل تكريم محمد رحيم
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    الإعلامي محمد ممدوح في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم
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كتب - معتز عباس:

تصوير -إسلام فاروق:

انطلقت فعاليات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء .

وتوافد نجوم الفن والغناء على دار الأوبرا للمشاركة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم، أبرزهم، الملحن عمرو مصطفى، المخرج محمد العدل "ماندو" الشاعر مدحت العدل، السيناريست أيمن بهجت قمر.

يقام الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم يسرا ولطيفة وتامر حسني، الشاعر مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، المخرج جاد شويري، وعدد كبير من النجوم.

كما يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

عمرو مصطفى أيمن بهجت قمر نجوم الفن في تكريم محمد رحيم حفل تكريم الملحن محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم دار الأوبرا المصرية
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