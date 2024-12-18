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في جلسة تصوير"الموناليزا".. غادة عبدالرازق تشعل منصات التواصل‎

11:32 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

غادة عبدالرازق في أحدث جلسة تصوير

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شاركت الفنانة غادة عبدالرازق متابعيها صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها الذي أبدى إعجابه بإطلالتها.

ونشرت عبر حسابها على موقع انستجرام صور جلسة التصوير التي ظهرت فيها بـ لوك شبهه البعض بـ لوحة الموناليزا.

وأعجب متابعوها بإطلالتها، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، إذ ارتدت فيها فستانًا باللون الأسود.

وتستعد غادة عبدالرازق حاليًا لبدء تصوير مسلسلها الجديد "شباب امرأة"، وهو مستوحى من الفيلم الشهير الذي قدمه النجمان الراحلان شكري سرحان وتحية كاريوكا في خمسينيات القرن الماضي، من إخراج المخرج الكبير صلاح أبوسيف.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراح أحمد حسن.

غادة عبدالرازق انستجرام غادة عبدالرازق لوحة الموناليزا
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