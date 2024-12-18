"هتجوز واحد أجنبي مش مصري".. منة فضالي تكشف مواصفات فتى أحلامها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة منة فضالي من لقاء أجرته على هامش تكريمها في مهرجان The Best" تحدثت فيه عن موقفها من الزواج، ومواصفات فتى أحلامها.

وبمجرد سؤالها: هنشوفك عروسة امتى؟ أجابت قائلة: لا أنا عروسة لا! أنا كده حلوة قوي، أنا كده تمام، أنا مرتاحة جدا.

أما عن مواصفات فتى أحلامها، فقد قالت: "معنديش أي فتى أحلام خالص دلوقتي، مبفكرش في الارتباط دلوقتي، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي".

View this post on Instagram A post shared by The Best (@the_best_awards)

ومؤخرًا تصدرت منة فضالي الترند بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي منة فضالي على موقع اكس"، ظهرت فيها بصحبة والدتها، وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، وعلقت: "دباديب، أنا وماما بردانين".

منة فضالي

تكريم منة فضالي

فتى أحلام منة فضالي

تكريم منة فضالي بمهرجان The Best