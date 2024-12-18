صدقي صخر ينشر صورة مع أبطال مسلسل "رقم سري" ويسأل متابعيه: "مين فينا قتل ندى عشماوي؟"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان صدقي صخر متابعيها صورة مع أبطال مسلسل "رقم سري"، والذي يعرض حاليًا على منصة "Watch it".

والتقط صدقي، صورة مع الفنان عمرو وهبة، الفنان أحمد الرفاعي، الفنانة ناردين فرج"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مين فينا قتل ندى عشماوي؟".

View this post on Instagram A post shared by Sedky Sakhr (@sedkysakhr)

ومن المقرر عرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل رقم سري بطولة الفنانة ياسمين رئيس، على قناة dmc الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الساعة 8 مساءً، والتي سيكشف فيها قاتل ندى عشماوي والذي تقوم بدورها الفنانة نادين.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت في بطولة مسلسل "رقم سري"، مع نخبة من نجوم الفن من بينهم صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا..

سلمى أبو ضيف تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

أكرم حسني ينشر صورة من كواليس أول يوم تصوير "زوجة رجل مش مهم"