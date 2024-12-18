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سلمى أبو ضيف تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

06:29 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سلمى أبو ضيف

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف التهنئة إلى النجمة نيللي كريم بمناسبة عيد ميلادها، والذي يحمل 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت سلمى، صورة تجمعها بـ نيللي كريم، عبر خاصية "ستوري"، بحسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا نيللي. مع كل الحب اللي في العالم.. أحبك".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف، شاركت مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي تم عرضه في رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلمى أبو ضيف على انستجرام

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