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أكرم حسني ينشر صورة من كواليس أول يوم تصوير "زوجة رجل مش مهم"

06:26 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الفنان أكرم حسني

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نشر أكرم حسنى عبر حسابه على موقع انستجرام صورة من كواليس فيلم زوجة رجل مش مهم الذي يجمعه مع ياسمين عبدالعزيز.

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A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

وبدأ الثنائي تصوير أولى مشاهد الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان "زوجة رجل مش مهم"، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

يشهد العام المقبل 2025 ثنائية جديدة في السينما تجمع الفنان أكرم حسني وياسمين عبد العزيز لأول مرة.

وتعود ياسمين عبدالعزيز بـ "زوجة رجل مش مهم" إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ بطولتها لفيلم "الأبلة طم طم" عام 2018، بينما كان أخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في رمضان 2023.

أما أكرم حسني فقد كانت أخر أعماله السينمائية فيلم "العميل صفر " الذي عرض في صيف 2023.

ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني من كواليس فيلمها الجديد

أكرم حسني انستجرام أكرم حسني فيلم زوجة رجل مش مهم
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