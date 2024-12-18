أول رد فعل من نادين نجيم بعد إعلان انفصالها (صور وفيديو)

روبي وحكيم في حفل غنائي كبير بمدينتي الجمعة المقبلة

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب، بعيد ميلاد صديقتها اليوتيوبر "يومي"، داخل طائرة خاصة.

ونشر برنامج "عرب وود"، صورًا وفيديو لعيد الميلاد عبر موقع "انستجرام"، وكتب: "في طائرة خاصة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد المؤثرة يومي وصديقاتها والجمهور يتفاعل: الأصدقاء الجدد".

يذكر أن نادين نجيم خرجت عن صمتها، ونفت الأخبار المتداولة عن عودتها لخطيبها السابق، قائلة لـ برنامج "ET بالعربي": "حابة أطمنكم إنه أنا ما زلت سينجل، وما بقى تبعتولي شيء من فضلكم، بدي أعرف الأشخاص اللي بيسربوا أخبار غير حقيقية".

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يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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