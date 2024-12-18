تكريم بشرى في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival

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كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد إدارة مهرجان "Social Media Festival" برئاسة بسام عبدالنبي لتكريم الفنانة بشرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناءً على استفتاء الجمهور الذي اختارها "النجمة الأكثر تأثيرًا على السوشيال ميديا" في المجتمعين المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "بشرى" فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم ومن إخراج علي إدريس ومسلسل طبيبة شرعية بطولة نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، ياسر علي ماهر ومن إخراج شادي أبو شادي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

من ناحية أخرى تعود بشرى إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" وهو من إخراج محمد سامي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

ويكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم بشرى، تامر عبدالمنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي".

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