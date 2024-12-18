روبي وحكيم في حفل غنائي كبير بمدينتي الجمعة المقبلة

أول رد فعل من نادين نجيم بعد إعلان انفصالها (صور وفيديو)

إعلان تحريري:

أعلنت صفحة جهاز مدينتي على فيسبوك عن اقامة حفل غنائي كبير، مساء يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر، في أوبن إير مول مدينتي، يحييه الفنانة المتألقة روبي ونجم الاغنية الشعبية حكيم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالبهجة والطرب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، وسيقدم النجمان مجموعة من أشهر أغانيهما التي حققت نجاحًا واسعًا ولاقت إعجاب الجماهير.

يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات أوبن إير مول مدينتي الإسبوعية التي تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة تجمع بين الفن والاحتفال. وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر الحفل للحجز عبر اللينك: https://tinyurl.com/3rxkmxvv

وأتمت إدارة المول الاستعداد الكامل لاستقبال الجمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة ممتعة وآمنة لجميع الحضور.