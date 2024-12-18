من كواليس فيلم "زوجة رجل مش مهم".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني

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كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الفنان أكرم حسني، من كواليس فيلمهما الجديد الذي يحمل عنوان "زوجة رجل مش مهم".

ونشرت ياسمين الصور، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "زوجة رجل مش مهم".

سبق وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله"

فيلم "زوجة رجل مش مهم"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني وإخراج معتز التوني، وتأليف شريف مرسي، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

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