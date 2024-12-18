قبل ساعات من إقامته.. كواليس حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم "فيديو"

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن شريف حمدان، كواليس الاستعدادات النهائية لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء.

الملحن شريف حمدان "عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين" ، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك مقطع فيديو، من البروفة النهائية للحفل، وشارك بها المطرب هيثم شاكر، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وحصر البروفة الشاعر مدحت العدل "رئيس الجمعية"، والمخرج عادل عبده، الذي وضع الرؤية الفنية ويتولى إخراج الحفل.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة، أنهت كافة الاستعدادات للحفل، ويتولى إخراجه المخرج الكبير عادل عبده، في حين يتولى قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي".

وتابع: "يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

الحفل، يشهد مشاركة ماس ابنة الموسيقار الراحل محمد رحيم بالغناء، إذ تشارك النجم تامر حسني في فقرته.

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.