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داخل قصر عابدين.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين

03:57 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 3 صورة
    إلهام شاهين..
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ونشرت "إلهام"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل متحف قصر عابدين، وعلقت: "قصر عابدين و شياكته وجماله، مصر بلد العراقة والأصالة والفخامة".

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "الجمال والرشاقة، جميلة السينما المصرية، الفخامة والتاريخ، جمالك وجمال القصر، منورة، زي القمر يا حبيبتي".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

وتشارك إلهام شاهين في رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إخراج محمد سامي.

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