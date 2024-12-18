حفلات 2025.. تعرف على موعد حفل جنات بـ القاهرة الجديدة

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة جنات لإحياء حفل غنائي، في حديقة الأسرة بمنطقة القاهرة الجديدة، والمقرر إقامتها يوم 7 يناير القادم.

ونشرت جنات البوستر الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جنات لايف في فاميلي بارك 7 يناير 2025، في انتظاركم جميعًا، فلنجعلها ليلة لا تُنسى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات أغنية "كأنك روح"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت مع الملحن مدين، والشاعر أحمد عيسى، والموزع أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس.

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