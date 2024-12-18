حكيم يحتفل بذكرى أول ألبوم له ويوجه رسالة شكر لجمهوره

كتبت: سهيلة أسامة

احتفل الفنان الشعبي حكيم بذكرى طرح أول ألبوم غنائي له في مسيرته الفنية، والذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1991.

ونشر حكيم صورة قديمة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "النهاردة ذكرى جميلة أوي، 17/12/1991، نزول أول ألبوم ليا، ألبوم "نظرة"، دي كانت بدايتي وبداية المشوار".

وتابع: "كل سنة وإنتوا حبايبي وكل سنة وأنا بينكم يا أحلى جمهور، مافيش حد عايز يقولي حاجة علشان المناسبة الجميلة دي؟".

ولاقى تفاعل عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي: "أحلى حكيم أبو قلب أبيض وجميل"، "فعلا أمير بأخلاقك و ابتسامتك"، "منور يا حكيم"، "من نجاح لنجاح"، "مشوار كبير"، "تاريخ والله".

يذكر أن، المطرب الشعبي حكيم طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "الصعيد يا دولة"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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