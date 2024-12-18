"بسبب ظهوره على كرسي متحرك".. محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر الفنان محمد هنيدي تريند جوجل بعد ظهوره على كرسي متحرك في الصور الأولى من تصوير مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، ما أثار تساؤلات متابعيه حول حالته الصحية.

النجم محمد هنيدي كان في موقع تصوير أولى مشاهد المسلسل استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر "إنستجرام" صورًا من كواليس العمل، ظهر فيها محمد هنيدي وهو يجلس على كرسي متحرك، إلى جانب النجمة نهى عابدين التي كانت ترتدي بالطو أبيض ونظارة طبية، بدت الصورة أنهما في حديقة مستشفى.

وتدور قصة المسلسل حول محامي يقوم بدوره محمد هنيدي يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك هنيدي البطولة عدد من النجوم منهم: صبري فواز، وسما إبراهيم، ونهى العابدين، ومحمود حافظ،.والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ويعود محمد هنيدي بـ "شهادة معاملة أطفال" للتليفزيون بعد غياب دام ست سنوات، منذ قدم مسلسل أرض النفاق في رمضان 2018 عن رواية الكاتب الكبير يوسف السباعي، التي قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم.

وينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي" قريبًا، الذي يتناول فيه المشاكل الزوجية في إطار من الكوميديا، وهو من بطولة منى زكي، والنجمة القديرة لبلبة، وأحمد السعدني، وباسم سمرة، وتارا عماد، ومن إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

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