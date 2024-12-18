مشاركة ابنته "ماس".. تفاصيل حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بالأوبرا الليلة

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المسرح الكبير في دار الأوبرا، لاستقبال حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء .

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة أنهت كافة الاستعدادات للحفل، ويتولى إخراجه المخرج الكبير عادل عبده، في حين يتولى قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي".

وتابع: "يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، سوما، شذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

الحفل، يشهد مشاركة ماس ابنة الموسيقار الراحل محمد رحيم بالغناء، إذ تشارك النجم تامر حسني في فقرته.

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.



الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، إليسا، لطيفة، شيرين عبدالوهاب، نانسي عجرم، حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، مي فاروق، روبي، وغيرهم.