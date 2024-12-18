بعد تصريحاتها الأخيرة.. زينة تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة زينة، محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها ضيفة في برنامج "ABtalks" تقديم الإعلامي أنس بوخش، الذي يعرض على منصة "يوتيوب".

وكشفت زينة خلال لقائها، عن معاناتها في تربية أبنائها التوأم عز الدين وزين الدين بمفردها، في ظل عدم وجود أب لفترة استمرت 11 عامًا.

وقالت: "ولادي بقولهم كل مشاكلي وبتكلم معاهم كأنهم صحابي عمرهم 11 سنة، وأنا بحكي لهم كل حاجة وعمري ما خبيت عليهم حاجة وأنا بسمع كلامهم، أصل مين هيكون أغلى منهم مفيش حد.

وعن عدم وجود الأب، أوضحت: "اللي ماترباش على حاجة مايعرفش هو فقد إيه، ممكن اللي فقدوه مش حلو يمكن عوض ربنا أحسن ويمكن ربنا يعوضنا بالأهم والأحسن مستقبل وحياة".

وتابعت: "مش لازم التعويض يبقى في نفس الصورة وأنا واحدة من الناس بشوف نفسي قوية، أنه أنا أقدر أسد خانة الأب والأم، مدام هما مش ناقصهم حاجة يبقى هيفكروا ليه في حاجة مش موجودة، حاجة مش مهمة أو حاجة محسوش بأهميتها، بس في الآخر عارفين كل حاجة، أنا عايزة الناس تطمئن هما عارفين كل حاجة".

وتشارك زينة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ويشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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