يقام اليوم.. تعرف على نجوم حفل تكريم الراحل محمد رحيم

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المسرح الكبير في دار الأوبرا، لإستقبال حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء .

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة، أنهت كافة الاستعدادات للحفل، ويتولى إخراجه المخرج الكبير عادل عبده، في حين يتولى قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي".

وتابع: "يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، والنجوم و النجمات تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، مي فاروق، هيثم شاكر، جنات، سوما، شذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

الحفل، يشهد أيضا تقديم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ، ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس،و إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.