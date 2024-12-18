ماذا قال رامي عادل إمام عن صحة "الزعيم" وإمكانية عودته للساحة الفنية؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج رامي إمام، عن الشائعات التي تطارد والده "الزعيم" عادل إمام، حول حالته الصحية، إذ نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده.

وحل رامي إمام ضيفًا على موقع "ET بالعربي"، إذ تطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني.

وعن صحة الزعيم عادل إمام قال: "أنا مش بطلع أطمن حد لأن الحمد لله هو مفيش حاجة، وكلها إشاعات طول الوقت احنا بنسمعها ودا عادي، احنا اتعودنا على دا، من أول ما كنت أنا صغير وسارة أختي ومحمد طول الوقت متعودين على الشائعات، احنا مثلا كنا نروح نسكن في شقة صغيرة، فجأة يقولك العمارة دي بتاعة عادل إمام، نروح نسكن في حته فوق مطعم يقولوا المطعم بتاع عادل إمام، طول عمرنا متعودين على كده، الحمد لله احنا خدنا مناعة".

وأضاف: "طبيعي مع مرور الزمن الإشاعات نفسها بتاخد شكل مضخم على السن، فيقولك ده كبر فده تعبان، هو الحمد لله كويس جدًا جدًا جدًا بيستمتع مع أحفاده وأولاده، ومفيش أي حاجة وكل دي إشاعات، والناس عارفة والجمهور عارف كل حاجة وطبعًا بيسمع الإشاعات وبيتأثر بيها بشكل كبير، لكن هو فاهم كويس أوي ايه اللي بيتقال وازاي وعشان خاطر ايه".

وعن إمكانية عودته مرة أخرى للساحة الفنية، قال: "وهو وجهة النظر بالنسبة له إنه هو عمل كل حاجة، فلو فيه أي دور هيتعرض عليه جديد تمامًا عن اللي عمله طبعًا ياريت، والموضوع مش اعتزال، وكل مرة بتسأل السؤال ده، وهو مش اعتزال طبعًا لكن الواحد بيوصل لمرحلة طب أنا دلوقتي عملت الشخصية دي والكاركتر ده والحمد لله أنجزت وأثر في تاريخ مصر بشكل كبير، طب ايه الخطوة اللي جاية، هعمل ايه؟، هل أنا بالنسبة لي هعمل دور مختلف عن اللي عملته أه أكيد في طموح وفيه فكر لكن لو مجتش حاجة مناسبة للحاجة في التوقيت ده اللي أنا عايزه، ليه أعملها، مش مجرد الظهور وخلاص ده عادل إمام".

يذكر أن، المخرج رامي إمام ينتظر عرض مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

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