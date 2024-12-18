نادين نسيب نجيم توضح حقيقة عودتها لخطيبها

كتبت- سهيلة أسامة:

خرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها لتوضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عودتها لخطيبها السابق.

وقالت نادين خلال مقطع فيديو نشره حساب "ET بالعربي": "في ناس كتير بيبعتولي فيديو متداول على السوشيال ميديا إنه أنا رجعت لخطيبي، أول شيء ما بعرف منين عم تجي الأخبار بصراحة، اتنين أصحاب بيتلاقوا وبيشوفوا بعض معناها أنه لازم يكون رجعوا لبعض؟ بالنهاية العلاقات أخلاق، ولازم تكون العلاقة محترمة ونظيفة، وإحنا مش ولاد صغار، بالأخص لما تبقى مع شخص سنين، مافي داعي للمشاكل وما بنعرف القدر والمستقبل شو مخبي".

وأضافت: "وحابة أطمنكم إنه أنا ما زلت سينجل، وما بقى تبعتولي شيء من فضلكم، بدي اعرف الأشخاص اللي بيسربوا أخبار غير حقيقية".

يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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