عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب.. ماذا قالت عنها خبيرة التاروت بسنت يوسف

كتب- مصطفى حمزة:

قالت خبيرة التاروت بسنت يوسف، إن النجمة شيرين عبدالوهاب، قد تواجه ضغوط ومطبات عاطفية أو نفسية، في 2025.

خبيرة التاروت بسنت يوسف، خلال ظهورها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، قالت: "شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مش هيرجعوا لبعض، ولكن فيه لسه أحداث هتحصل بينهم ".

وأضافت:،"شيرين عبدالوهاب محتاجة تهتم بنفسها، لأن فيه شوية مطبات، ممكن تكون عاطفية، أو نفسية، أو لسه هتكون محل جدل، وتصبح تريند".

النجمة شيرين عبدالوهاب، قامت مؤخرا بإحياء حفل غنائي في دبي، وذلك بعد أيام من الجدل المثار حول حفلها في الكويت، والذي وقعت فيه بسبب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور، قراءة الفاتحة لروح الملحن الراحل محمد رحيم.