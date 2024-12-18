الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في القائمة المختصرة لترشيحات الأوسكار 2025

كتب- مروان الطيب:

نجح الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر"، في الوصول للقائمة المختصرة بفئة "أفضل فيلم أجنبي"، حيث أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" عن عدد من القوائم المختصرة للأفلام المرشحة بعدد من الفئات الفنية.

وتم اختيار فيلم "من المسافة صفر" للمنافسة بين 14 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، وسيتم اختيار 5 أفلام نهائية من المقرر الإعلان عنها بشهر يناير عام 2025، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز الـ 97 مطلع شهر مارس المقبل.

والفيلم شارك في إخراجه عدد كبير من المخرجين الشباب، وهو من إنتاج المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وكان له تعليقًا على مشروعه السينمائي "من المسافة صفر" أثناء حضوره فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقال: "انا بدأت مع بداية الحرب بمشروع كبير معروض هنا اسمه أفلام غزة من المسافة صفر وعملنا 22 فيلم وكلهم كانوا في غزة، والأفلام دي اتصورت كلها تحت الحرب، وافلام ترجم التفاصيل الصغيرة للحياة وشباب وبنات حاولوا يعملوا أفلام عن الحياة".

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 سيقام مطلع شهر مارس 2025، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

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