زينة تكشف السبب وراء تغيير اسمها.. ما علاقة عمرو دياب؟

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة زينة ضيفة في برنامج ABtalks تقديم الإعلامي أنس بو خش، لتكشف العديد من أسرار حياتها الشخصية والأسرية.

وقالت زينة إن اسمها الحقيقي وسام، والسبب في تسميتها بـ"زينة يرجع إلى المطرب عمرو دياب، مرادفة: "أنا غيرته عشان وسام اسم ولد، وعمرو دياب كان صديق مقرب وقالي سميه زينة لأن مراته اسمها زينة، وأنا كنت وما زلت بيج فان ليه وغيرته من ساعتها".

وأبدت زينة إعجابها باسمها الحقيقي "وسام"، مضيفة: "وسام اسم خاص بالبيت والأسرة، وأبويا عمره ما قال لي يا زينة، لأنه عشان اسم وسام غالي بابا كان بيحب ينادي عليا بيه".

وتشارك زينة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ويشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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