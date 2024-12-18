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مشاهد مؤثرة وظهور نادر ولوك غريب.. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي

12:23 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    الإعلامي محمود سعد
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 25 صورة
    الفنان أحمد بدير
  • عرض 25 صورة
    إسعاد يونس
  • عرض 25 صورة
    الفنان تميم عبده
  • عرض 25 صورة
    الفنان حسين فهمي
  • عرض 25 صورة
    الفنان علي الحجار
  • عرض 25 صورة
    الفنان ماجد المصري
  • عرض 25 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر وابنته ليلى
  • عرض 25 صورة
    الفنانة فردوس عبد الحميد
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نجلاء بدر في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب يصل عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 25 صورة
    شيكو
  • عرض 25 صورة
    طارق علام ومحمود قابيل من عزاء الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني يواصل نجل نبيل الحلفاوي
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    لطفي لبيب يواسي وليد الحلفاوي في مصابه
  • عرض 25 صورة
    الفنان حسن الرداد_1
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وأحمد مسعد:

شهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان علي كمالو، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان محمد رمضان، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، الفنان رامي وحيد، الفنانة روجينا، الفنانة مريم الخشت، الفنانة صابرين، الفنان محمد محمود، الإعلامي شريف عامر، الفنان حمدي الوزير، الإعلامي محمود سعد.

وسيطر على العزاء عدد من المشاهد واللقطات من بينها

محمد رمضان بـ لوك غريب

ظهر الفنان محمد رمضان بـ لوك غريب وارتدى نظارة سوداء، وغطاء جزء من الرأس، خلال تقديمه واجب العزاء على غير المعتاد مما أثار الجدل حول مظهره.

معاناة يحيي الفخراني

حرص النجم الكبير يحيي الفخراني، على حضور عزاء صديق عمره نبيل الحلفاوي، على الرغم من أزمته الصحية، وقدم واجب العزاء لنجليه وليد وخالد، وظهر الفخراني وهو يعاني ولا يستطيع المشي وقام بالاتكاء على بعض المتواجدين لدخول سرادق العزاء.

أول ظهور لـ شيكو بعد العملية الجراحية

شهد عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، حضور الفنان شيكو بعد ساعات من إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

رشوان توفيق في ظهور نادر

وفي ظهور نادر له استقبل خالد ووليد الحلفاوي الفنان القدير رشوان توفيق الذي بدت عليه حالته الصحية إذ ظهر يستند على شخص ليتمكن من الحركة.

عكاز تميم

ظهر الفنان تميم عبده وهو يقدم واجب العزاء في الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وتفاجأ به الحضور وهو يستند على عكاز بسبب عدم قدرته على الحركة.

تأثر ودموع لطفي لبيب

ظهر الفنان لطفي لبيب وهو متأثرا بوداع صديقه الفنان نبيل الحلفاوي ولم يتمالك دموعه أمام عدسات المصورين.

تابع تغطية كاملة لعزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي (اضغط هنا)

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