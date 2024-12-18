مشاهد مؤثرة وظهور نادر ولوك غريب.. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وأحمد مسعد:

شهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان علي كمالو، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان محمد رمضان، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، الفنان رامي وحيد، الفنانة روجينا، الفنانة مريم الخشت، الفنانة صابرين، الفنان محمد محمود، الإعلامي شريف عامر، الفنان حمدي الوزير، الإعلامي محمود سعد.

وسيطر على العزاء عدد من المشاهد واللقطات من بينها

محمد رمضان بـ لوك غريب

ظهر الفنان محمد رمضان بـ لوك غريب وارتدى نظارة سوداء، وغطاء جزء من الرأس، خلال تقديمه واجب العزاء على غير المعتاد مما أثار الجدل حول مظهره.

معاناة يحيي الفخراني

حرص النجم الكبير يحيي الفخراني، على حضور عزاء صديق عمره نبيل الحلفاوي، على الرغم من أزمته الصحية، وقدم واجب العزاء لنجليه وليد وخالد، وظهر الفخراني وهو يعاني ولا يستطيع المشي وقام بالاتكاء على بعض المتواجدين لدخول سرادق العزاء.

أول ظهور لـ شيكو بعد العملية الجراحية

شهد عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، حضور الفنان شيكو بعد ساعات من إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

رشوان توفيق في ظهور نادر

وفي ظهور نادر له استقبل خالد ووليد الحلفاوي الفنان القدير رشوان توفيق الذي بدت عليه حالته الصحية إذ ظهر يستند على شخص ليتمكن من الحركة.

عكاز تميم

ظهر الفنان تميم عبده وهو يقدم واجب العزاء في الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وتفاجأ به الحضور وهو يستند على عكاز بسبب عدم قدرته على الحركة.

تأثر ودموع لطفي لبيب

ظهر الفنان لطفي لبيب وهو متأثرا بوداع صديقه الفنان نبيل الحلفاوي ولم يتمالك دموعه أمام عدسات المصورين.