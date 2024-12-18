جيهان الشماشرجي بـ"الروب" وهدى الإتربي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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مشاهد مؤثرة وظهور نادر ولوك غريب.. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء نبيل

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها، أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة غريبة، على حسابها بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أسود وقبعة على الرأس.

مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر موقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار في أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة "كاجوال" شتوية مميزة.

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان "كان السينمائي"، لتخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" مرتدية فستان أسود مميز.

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث نشرت صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام" بجوار شجرة "الكريسماس".

مي كساب

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مرتدية بدلة أنيقة باللون الزيتي.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورًا جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة صديقاتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي متابعيها، على موقع "انستجرام"، صورة جديدة لها رفقة صديقتها، مرتدية "روب" الإستحمام.

راندا عبد السلام

خطفت الفنانة الشابة راندا عبدالسلام الأنظار، من أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورًا حديثها لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية ثقيلة، تزامنًا مع قدوم فصل الشتاء في 21 ديسمبر الجاري.