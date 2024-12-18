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حدث بالفن| مواقف ولقطات النجوم في عزاء نبيل الحلفاوي ومنى فاروق على جهاز التنفس الصناعي

12:01 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
حدث بالفن| مواقف ولقطات النجوم في عزاء نبيل الحلفاوي ومنى فاروق على جهاز التنفس الصناعي

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، منى زكي تكشف الانتقادات التي تعرضت لها في بداية مشوارها الفني، محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة نبيل الحلفاوي، حمادة هلال يتصدر تريند جوجل لهذا السبب، حلا الترك تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية، تعرض الفنانة تيسير فهمي لأزمة صحية، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن لفنانة منى زكي فاصيل عن وفاة نبيل الحلفاوي حمود سعد سلسلات تعرض قريبا مادة هلال غنية ياريت أهالينا ماربونا لفنانة البحرينية حلا الترك نى فاروق تتعرض لوعكة صحية زاء الراحل نبيل الحلفاوي يسير فهمي تتعرض لأزمة صحية حيى الفخراني في عزاء الحلفاوي

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