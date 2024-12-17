زينة عن تربية أولادها بدون أب: "مش ناقصهم حاجة.. هيفكروا ليه في حاجة مش موجودة"

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة زينة رضا ضيفة في برنامج "ABtalks" تقديم الإعلامي أنس بوخش، الذي يعرض على منصة "يوتيوب".

وكشفت زينة عن معاناتها في تربية أبنائها التوأم عز الدين وزين الدين بمفردها، في ظل عدم أب لفترة استمرت 11 عامًا.

وقالت، إن الأم تعيش في تحديات مع أبنائها سواء كان هناك زوج أم لا، متابعة: "ولادي بقولهم كل مشاكلي وبتكلم معاهم كأنهم صحابي عمرهم 11 سنة، وأنا بحكي لهم كل حاجة وعمري ما خبيت عليهم حاجة وأنا بسمع كلامهم، أصل مين هيكون أغلى منهم مفيش حد".

وعن عدم وجود الأب، أوضحت: "اللي ماترباش على حاجة مايعرفش هو فقد اية، ممكن اللي فقدوه مش حلو يمكن عوض ربنا أحسن ويمكن ربنا يعوضنا بالأهم والأحسن مستقبل وحياة".

وتابعت: "مش لازم التعويض يبقى في نفس الصورة وأنا واحدة من الناس بشوف نفسي قوية، أنه أنا أقدر أسد خانة الأب والأم، مدام هما مش ناقصهم حاجة يبقى هيفكروا ليه في حاجة مش موجودة، حاجة مش مهمة أو حاجة محسوش بأهميتها، بس في الآخر عارفين كل حاجة، أنا عايزة الناس تطمئن هما عارفين كل حاجة".

وتشارك زينة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ويشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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