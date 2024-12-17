عكاز تميم عبده وأول ظهور لشيكو بعد العملية.. أبرز لقطات عزاء نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان علي كمالو، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان محمد رمضان، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، الفنان رامي وحيد، الفنانة روجينا، الفنانة مريم الخشت، الفنانة صابرين، الفنان محمد محمود، الإعلامي شريف عامر، الفنان حمدي الوزير، الإعلامي محمود سعد.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز لقطات عزاء الراحل نبيل الحلفاوي:

معاناة يحيي الفخراني

حرص النجم الكبير يحيي الفخراني، على حضور عزاء صديق عمره نبيل الحلفاوي، على الرغم من أزمته الصحية، وقدم واجب العزاء لنجليه وليد وخالد، وظهر الفخراني وهو يعاني ولا يستطع المشي وقام بالاتكاء على بعض المتواجدين لدخول سرداق العزاء.

أول ظهور لـ شيكو بعد عمليته الجراحية

شهد عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، حضور الفنان شيكو بعد ساعات من إعلان المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ملامح الحزن على إسعاد يونس

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، وظهرت إسعاد بدون مكياج وملامح الحزن على وجهها تأثرًا بفراق صديق عمرها.

تميم عبده على عكاز

حضر الفنان تميم عبده، عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وظهر تميم وهو متكئًا على عكاز، وحرص على التواجد وتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.

لطفي لبيب

حرص الفنان الكبير، لطفي لبيب، على تقديم واجب العزاء في صديقه الراحل نبيل الحلفاوي، ولم تمنعه أزمته الصحية من الحضور، وظهر وهو يتم استقباله من قبل وليد نجل الراحل نبيل الحلفاوي، الذي استقبله بالأحضان والدموع حزنًا على فراقه.

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