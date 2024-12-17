بالصور.. أحمد زاهر وإبنته ليلى يقدمان واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص الفنان أحمد زاهر على حضور عزاء الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، رفقة إبنته ليلى زاهر.

شهد عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفن والإعلام.

ومن أبرز الحضور الذي قدموا واجب العزاء الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان القدير يحيى الفخراني، الفنانة روجينا، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنان محمد فراج، الفنان محمد رمضان، الإعلامي محمود سعد، خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، الإعلامية لميس الحديدي، وغيرهم.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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