أحمد بدير ويحيى الفخراني ومحمد رمضان.. نجوم الفن يواسون أبناء الحلفاوي في عزاء والدهم

كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد / محمود عبدالناصر:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

وحرص نجوم الفن على مواساة وليد وخالد أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام عزائه في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

ومن أبرز الحضور الذي قدموا واجب العزاء الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان القدير يحيى الفخراني، الفنانة روجينا، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنان محمد فراج، الفنان محمد رمضان، الفنان أحمد بدير، الفنان ماجد المصري، الإعلامي محمود سعد، خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، الإعلامية لميس الحديدي، وغيرهم.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

اقرأ أيضا..

بـ لوك غريب.. محمد رمضان يصل عزاء الراحل نبيل الحلفاوي- صور

"الحزن يظهر على وجهها".. إسعاد يونس تصل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي