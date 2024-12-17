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أحمد بدير ويحيى الفخراني ومحمد رمضان.. نجوم الفن يواسون أبناء الحلفاوي في عزاء والدهم

09:33 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    أبناء نبيل الحلفاوي يستقبلون المعزيين
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    إسعاد يونس في عزاء نبيل الحلفاوي
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    الفنان تميم حسن يواسي ابناء نبيل الحلفاوي
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    شريف سلامة يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي
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    أحمد بدير يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي
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    علي الحجار يقدم واجب العزاء
  • عرض 16 صورة
    لطفي لبيب يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    لطفي لبيب يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    نور النبوي يقدم واجب العزاء في وفاة نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    يحيى الفخراني يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 16 صورة
    يحيى الفخراني يصل عزاء نبيل الحلفاوي
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    مدحت العدل ومحمد رمضان
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    أحمد بدير يصل عزاء نبيل الحلفاوي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد / محمود عبدالناصر:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

وحرص نجوم الفن على مواساة وليد وخالد أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام عزائه في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

ومن أبرز الحضور الذي قدموا واجب العزاء الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان القدير يحيى الفخراني، الفنانة روجينا، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنان محمد فراج، الفنان محمد رمضان، الفنان أحمد بدير، الفنان ماجد المصري، الإعلامي محمود سعد، خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، الإعلامية لميس الحديدي، وغيرهم.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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نجوم الفن يواسون أبناء الحلفاوي محمد رمضان أحمد بدير يحيى الفخراني نجوم الفن في عزاء الحلفاوي عزاء الفنان نبيل الحلفاوي مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد نبيل الحلفاوي
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