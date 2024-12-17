أول ظهور لـ شيكو في عزاء الحلفاوي بعد إعلان تركي آل الشيخ خضوعه لعملية جراحية

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان شيكو، على حضور عزاء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة.

ويعد هذا هو الظهور الأول لشيكو عقب إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خضوعه لعملية جراحية في ركبته خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من النجوم وهم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان علي كمالو، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان محمد رمضان، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، الفنان رامي وحيد، الفنانة روجينا، الفنانة مريم الخشت، الفنانة صابرين، الفنان محمد محمود، الإعلامي شريف عامر، الفنان حمدي الوزير، الإعلامي محمود سعد.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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