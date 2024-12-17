"الحزن يظهر على وجهها".. إسعاد يونس تصل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد:

حرصت الفنانة إسعاد يونس على تقديم واجب العزاء في الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية الأحد الماضي، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وظهرت إسعاد يونس بدون مكياج ليظهر على وجهها ملامح الحزن والكبر والعجز.

واستقبل أبناء نبيل الحلفاوي المعزين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة، في العزاء الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أبرزهم، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين، الفنان القدير يحيى الفخراني، الفنانة روجينا، وغيرهم.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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