"يسير بصعوبة".. يحيى الفخراني يقدم واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي

كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد:

حرص الفنان القدير، يحيى الفخراني على حضور عزاء في الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وظهر الفخراني رفقة شخص آخر يساعده على الحركة، حتى وصل إلى أبناء الحلفاوي لتقديم التعازي والمواساة في وفاة صديقه نبيل الحلفاوي.

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أبرزهم، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، والفنان أحمد أمين.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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