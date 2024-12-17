"المتحور شرس".. تعرض الفنانة تيسير فهمي لأزمة صحية

أعلنت الفنانة تيسير فهمي إصابتها بمتحور كورونا الجديد "XEC" الذي وصفته بأنه شرش.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "المتحور شرس"، لتضيف بعد ذلك في التعليقات "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي". وتلقت عددًا كبيرًا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل.

ومتحور "XEC" تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف الماضي. وهو مزيج من متحورين من فيروس كورونا، ولكنه سريع الانتشار .

وكان أخر أعمال تيسير فهمي الفنية مسلسل" بفعل فاعل" الذي عرض عام 2010، وتدور قصته حول "عبير" التي تكتشف بالصدفة خيانة زوجها لوطنه، وأنه متورط في العمل جاسوسًا، ما يدفعها لابلاغ السلطات لكشف خيانته.

وشاركها البطولة طارق لطفي، وميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال. والمسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم، وإخراج تيسير عبود.