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صابرين ومحمود سعد.. نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

08:05 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    جيهان الشماشرجي تقدم واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
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    خالد مرتجي يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    روجينا تصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    صابرين تصل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    صابرين تقدم واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    شريف عامر يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    كريم السبكي في عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    محمود سعد يصل عزاء نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    صابرين تصل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، التوافد على عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان سيد رجب، المنتج طارق الجنايني، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان نور النبوي، الفنان محمود قابيل، الفنانة روجينا، الفنانة صابرين، الفنان أحمد فتحي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان شريف سلامة، المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد أمين، النجمة يسرا، الفنان أيمن وتار، المخرج ماندو العدل، وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، الفنانة نجلاء بدر، خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، الفنان محمد رمضان.

ومن نجوم الإعلام حضر الإعلامي طارق علام، الإعلامي شريف عامر، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي محمود سعد.

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: (غوايش، رأفت الهجان، زيزينيا، العميل رقم ١٣، عفريت لكل مواطن، القاهرة كابول، شبكة الموت، الطريق إلى إيلات، الهروب إلى القمة).

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نجوم الفن في عزاء الحلفاوي عزاء الفنان نبيل الحلفاوي روجينا محمود سعد وفاة نبيل الحلفاوي مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد نبيل الحلفاوي
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